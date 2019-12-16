حمدان بن زايد: علاقات الإمارات والبحرين تاريخية وراسخة

أبوظبي( الاتحاد) تقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة احتفالها باليوم الوطني الـ48، مؤكداً سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تاريخية وراسخة، وأن روابط أخوية وثيقة تجمع الشعبين الشقيقين. وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «نبارك لمملكة البحرين احتفالها باليوم الوطني الـ48.. العلاقات بين بلدينا تاريخية وراسخة وروابط أخوية وثيقة تجمع الشعبين الشقيقين.. حفظ الله البحرين حكومةً وشعباً وأدام أفراحكم وأمنكم عاماً بعد عام..».

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