رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفو يشيد بالإمارات

أبوظبي (وام) أعرب فضيلة الشيخ نعيم ترنافا رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفو عن تقديره لمساهمات دولة الإمارات المتعددة في إقامة المشاريع الإنسانية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والمساهمة الكبيرة في الجامعة الإسلامية ومركز زايد الثقافي ومركز الرعاية الصحية الأولية وكلية الدراسات الإسلامية في كوسوفو.

وتوجه بالشكر إلى قيادة دولة الإمارات والدعاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كانت أياديه البيضاء ممتده لشعب كوسوفو.

جاء ذلك خلال استقبال حمد بن كردوس العامري مدير عام «زايد الإنسانية» للشيخ نعيم ترنافا، حيث رحب به وعرض نبذة عن المؤسسة خلال هذه الفترة وما تقوم به من مشاريع وبرامج في سائر الدول المحتاجة، خاصة الدول التي تربطها والإمارات علاقة أخوة وصداقة.

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