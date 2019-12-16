البحرين «وجه السعد» على رياضة الإمارات

رضا سليم (دبي)

تحظى العلاقات الإماراتية البحرينية في المجال الرياضي بالكثير من الخصوصية، والارتباط الوثيق، والممتدة لعقود طويلة، وهي علاقات لها الكثير من الأبعاد على المستويات كافة، خاصة الجوانب الرياضية التي تمثل الهدف الواحد بين البلدين، عبر الكثير من أوجه التعاون على المستوى البروتوكولي، أو الشراكة والاتفاقيات بين الاتحادات الرياضية، أو على مستوى المنتخبات والأندية وتنظيم البطولات في البلدين.

ولعل الاحتفالات الإماراتية بفوز منتخب «الأحمر» البحريني، مؤخراً، بلقب بطولة كأس الخليج «خليجي 24» لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، أكبر تعبير عن العلاقات القوية بين البلدين ومدى الحب الذي يجمع الشعبين، حيث تسابق الجميع لتقديم التهاني، بداية من القيادة الرشيدة وشيوخ وحكام الإمارات، وأيضاً تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة كبيرة لتقديم التهاني ومشاركة الأشقاء في احتفالاتهم، وهو الإنجاز الذي جاء بالتزامن مع احتفالات البحرين باليوم الوطني 48، لتكون أكبر هدية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني.

كما تشهد العلاقات الرياضية بين الإمارات والبحرين، الكثير من الاتفاقيات والشراكات، وتبادل المعسكرات من خلال مجال واسع من العلاقات على مستوى القيادات الرياضية، ولعل أبرزها كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، وهي نتاج تعاون بين الاتحادين الإماراتي والبحريني في اللعبة، والذي أقيمت نسخته الثالثة، مؤخراً، بصالة مدينة عيسى الرياضية، وفاز به فريق الشارقة، وسبق أن أقيمت نسختان، الأولى في البحرين وفاز بها النجمة، والثانية في دبي وحملت اسم «كأس زايد» تقديراً من البحرين لعام زايد 2018، واحتفظ الفريق البحريني باللقب.

وتدعم الإمارات، الرياضة البحرينية في كل المجالات، حيث وقع اتحاد المصارعة والجودو اتفاقية توأمة مع الاتحاد البحريني لألعاب الدفاع عن النفس، للاستفادة من خبرات اتحاد الإمارات، التي بلغت مصاف العالمية من خلال البطولات الكبيرة التي ظل ينظمها الاتحاد والتي تركت أصداء واسعة على مستوى المنطقة والعالم.

تفاؤل بملاعب المنامة

ولعل هذا الارتباط الوثيق في المجال الرياضي، وراء مقولة أن البحرين «وجه السعد» على الرياضة الإماراتية، حيث شهدت في ملاعبها وصالاتها الكثير من الإنجازات التي حققتها رياضة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في مقدمة البطولات التي حققتها الرياضة الإماراتية على ملاعب البحرين، فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم بكأس بطولة الخليج لكرة القدم في دورتها الـ 21، التي نظمت في البحرين من 5 إلى 18 يناير 2013، وهي الكأس الأخيرة التي حصدها منتخبنا في مسيرته الكروية. وعلى مستوى الألعاب الأخرى، فقد تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد لنهائيات كأس العالم في اللعبة 2015 وللمرة الأولى في تاريخه، عبر بوابة البطولة الآسيوية المؤهلة والتي أقيمت في البحرين خلال شهر يناير 2014.

ودخل فريق الأهلي نادي «الأبطال» في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكأس لكرة اليد، حينما توج عن جدارة واستحقاق بلقب النسخة الثالثة والثلاثين، إثر فوزه على فريق الأهلي البحريني بنتيجة 32-30 في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت بينهما على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بالمنامة، وسط حضور جماهيري غفير، خلال شهر مارس 2013.

أما الحدث الأبرز للرياضة الإماراتية على ملاعب البحرين، فكان نهائي بطولة مجلس التعاون الـ 37 للأندية أبطال الدوري لكرة السلة إماراتياً خالصاً، جمع بين الأهلي والشباب في شهر مايو الماضي، وهو الإنجاز الأخير للفريقين قبل الدمج، ونجح الأهلي في الحفاظ على اللقب، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على شقيقه فريق الشباب الإماراتي بنتيجة 88 - 81، وتأهل للبطولة الآسيوية من بوابة البحرين، وكان اللقب الثالث على التوالي الذي يحققه فريق الأهلي، ليرفع عدد ألقابه إلى 3، متفوقاً على الفريقين البحرينيين المنامة والأهلي الذي يملك كل منهما لقبين. وحصد لاعبونا في الألعاب المختلفة 26 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية بالبحرين 2011، منها 5 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية.

وحققت بطلات الإمارات 21 ميدالية ملونة في الدورة الثالثة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج في البحرين التي أقيمت في مارس 2013، حيث فازت لاعباتنا بـ3 ذهبيات و8 فضيات و10 برونزيات.

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مكاسب خارج الحدود

تبرز الرياضة البحرينية في الأحداث والبطولات العالمية والقارية من خلال العديد من الإنجازات، واستطاعت المملكة تحقيق العديد من المكتسبات من الرياضة، وخاصة في مجال التسويق الدولي للبحرين كوجهة سياحية، من خلال افتتاح حلبة البحرين الدولية عام 2004، واستضافة سباق الفورمولا - 1، وأيضاً الإنجازات التي تحققت على مستوى ألعاب القوى وسباقات القدرة وفريق الدراجات وسباقات الترايثلون، خاصة مع حصول الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على المراكز الأولى في العديد من المسابقات الدولية، كل هذه المشاركات الرياضية والاستضافات وغيرها، أظهرت الوجه المشرق والحضاري لمملكة البحرين في الخارج ولزوار المملكة، ورفع علم البحرين وسلامها الوطني في كبريات المحافل الدولية.

ويعد استمرار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم مكسباً كبيراً لمملكة البحرين بشكل خاص، لما يمثله من مكانة آسيوية وعالمية في أهم لعبة في العالم، حيث ينعكس ذلك على تسويق مكانة وأثر البحرين عالمياً من خلال هذا المنصب، خاصة أن كرة القدم تحظى باهتمام الدول والشعوب.

منشآت عالمية

تزخر مملكة البحرين بالعديد من المنشآت الرياضية، التي تستضيف الأحداث العالمية والقارية، وإن كانت حلبة البحرين تتصدر المشهد، بعدما تم افتتاحها عام 2004، وتعد واحدة من المعالم البارزة في المملكة والتي جعلت البحرين موطناً لرياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، بفضل روعة تصميمها، لتشكل إحدى الوجهات المفضلة للسائقين والصانعين في بطولة العالم للفورمولا -1 سنوياً، وباتت وجهة عالمية وسياحية للبحرين، إلا أن هناك الكثير من المنشآت في مقدمتها، استاد مدينة خليفة الرياضية، أو استاد مدينة عيسى الرياضية كما كان يطلق عليه من قبل، ويعتبر من أقدم الملاعب في البحرين، حيث تم إنشاء الملعب عام 1968، وشهد منافسات دورة الخليج الأولى «كأس الخليج».

إنجازات 2019

حققت الرياضة البحرينية العديد من الإنجازات خلال 2019، ويتصدر المشهد تأهل منتخب البحرين لكرة اليد، للمرة الأولى، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020»، بالإضافة إلى فوز المنتخب العسكري بالميدالية الذهبية ولقب بطولة العالم العسكرية لكرة القدم، في دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين، كما حصل المنتخب العسكري لألعاب القوى على عدد من الميداليات، واحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم. وتصدرت فرق البحرين المركز الأول في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أقيمت في الكويت مؤخراً، كما حقق منتخب التجديف المركز الأول في بطولتي دبي لقوارب التجديف.