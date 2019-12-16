حاكم الشارقة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سلطان بن عبد الله القاسمي

الشارقة (الاتحاد)

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد صلاة ظهر أمس، صلاة الجنازة في مسجد الملك فيصل بالشارقة، على روح المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ سلطان بن عبد الله بن سلطان القاسمي الذي وافته المنية صباح أمس.

وأدى صلاة الجنازة، إلى جانب سموه، سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

كما أدى الصلاة على الفقيد كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدوائر المحلية، وعدد من أعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

وكان ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد نعى المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية صباح أمس.

وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ سلطان بن عبد الله بن سلطان القاسمي والذي وافته المنية صباح الأحد 18 ربيع الآخر 1441 هجرية الموافق 15 ديسمبر 2019 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيد وعموم آلِ القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».