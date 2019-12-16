شيخة بنت سيف: «نزيلات العقابية» فئة جديدة بـ«حصة بنت محمد للقرآن»

أبوظبي (وام)

أطلقت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، أمس فعاليات الدورة الثامنة لجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم «دورة عام التسامح 2019»، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتضم الجائزة إضافة إلى فئة طالبات المدارس الإناث، فئة طالبات مراكز تحفيظ القرآن الكريم وأصحاب الهمم من الإناث ونزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، وفق آلية ترشيح وتصفيات معتمدة، حيث من المقرر أن تبدأ التصفيات الأولية للدورة الجديدة على مستوى الدولة يوم الأحد 19 يناير المقبل، وقد حدد يوم الخميس القادم آخر موعد للتسجيل الإلكتروني في منافسات الجائزة وعنوانها www.hbmaqa.ae. وقالت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان: إن الدورة الجديدة ستشهد إضافة فئة جديدة، وهي فئة نزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية، كما ستتوسع إقليمياً للمرة الأولى لتشهد مشاركة متسابقات من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في فرع القرآن الكريم كاملاً، بالإضافة إلى إدخال فئة النزيلات وأطفالهن.

وأضافت «تهدف الجائزة إلى خدمة كتاب الله، والعناية به من خلال تشجيع الناشئة على حفظه وإتقانه، والتركيز على طالبات المدارس، وتشجيعهن على الإقبال عليه والنهل من علومه، وتشجيع الطالبات المواطنات على تعلم كتاب الله وحفظه، والعناية بفئة أصحاب الهمم من خلال إتاحة الفرصة لهن للمشاركة»، مؤكدة مساعي الجائزة إلى البحث عن المواهب المتميزة في مجال إتقان الحفظ والتجويد والصوت الحسن، وتوسيع نطاقها لتصبح إقليمية.

إلى ذلك، أعرب مجلس أمناء الجائزة عن تقديره لاهتمام الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان بالجائزة، وتوسيع فئاتها ونطاقها، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة تشمل 11 فرعاً، هي: حفظ قصار السور لذوي الإعاقات الذهنية من أصحاب الهمم، وحفظ جزء واحد مع التجويد لأطفال الرياض وأطفال النزيلات، وبراعم القرآن بمركز تحفيظ القرآن ولذوي الإعاقات الذهنية من أصحاب الهمم، والحفظ مع التجويد لطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ولذوي الإعاقات الذهنية من أصحاب الهمم والنزيلات، وحفظ وتجويد 3 أجزاء لطالبات الصف الثالث والرابع ولأصحاب الهمم والنزيلات، وحفظ وتجويد 4 أجزاء لطالبات الصف الخامس والسادس ولأصحاب الهمم والنزيلات، وحفظ وتجويد 5 أجزاء لطالبات الصفوف السابع والثامن والتاسع، بحيث لا يتجاوز العمر 14 سنة لطالبات مراكز تحفيظ القرآن الكريم وأصحاب الهمم والنزيلات، إضافة لفروع أخرى.