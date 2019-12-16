دبي (الاتحاد) يترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وفد الدولة في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 18 وحتى 21 من ديسمبر الجاري، لبحث وتعزيز سُبل التعاون والعمل المُشترك بين الجانبين.

ويتضمن جدول الزيارة عقد مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع الجهات المسؤولة عن القطاعات البيئية والزراعية والتغير المناخي وجودة الهواء والمجالات المتعلقة بها، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المبتكرة للتطوير وتحقيق الاستدامة في هذه القطاعات.

كما يشمل جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات ثنائية تجمع معالي الدكتور الزيودي مع معالي بينغ رونغ لي نائب رئيس الحكومة الشعبية لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية، ومع هوانغ روانكيو نائب وزير البيئة، والدكتور تشو جنفنغ، الأمين العام لمؤسسة حماية التنوع البيولوجي والتنمية الخضراء بالصين، والسيد ما شيويه تشونغ رئيس مؤسسة الاستثمار الصينية العربية.

ويزور معالي الدكتور الزيودي ومرافقوه من وزارة التغير المناخي والبيئة خلال تواجده في الصين شركات الذكاء الاصطناعي: سينس تايم وبايدتيدانس (تكتوك)، وسوق الجملة بالصين، ومجموعة شركة سينوكيم المحدودة، وشركة جوك للمعدات الزراعية المحدودة، ومعهد الشؤون العامة والبيئية، وكارجيل للاستثمارات (الصين) المحدودة، والمعهد البيئي العالمي، ومجموعة بكين كابيتال للصناعات الغذائية والزراعية، بالإضافة إلى مركز جنكاو الوطني في فوزهو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزيودي يبحث التعاون البيئي في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.