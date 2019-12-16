هزاع بن طحنون يستقبل المشاركين في «رحلة الاتحاد»

العين (وام)

استقبل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين أمس، في واحة العين الطلاب والطالبات المتفوقين والمشاركين في مبادرة «رحلة الاتحاد»، والتي تنظمها جمعية «البيت متوحد» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ترافقهم فاطمة الكعبي مديرة مبادرة رحلة الاتحاد في جمعية «البيت متوحد» .

واطلع الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان خلال اللقاء على أهداف هذه المبادرة والأنشطة المصاحبة، والتي تسعى لزيادة الوعي بالتقدم الذي أحرزته الدولة وبأهمية ما تمثله المعالم الثقافية والسياحية التي سيتم زيارتها خلال برنامج المبادرة.

وقالت فاطمة الكعبي : نحن سعداء باستقبال الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان للمشاركين في النسخة الثالثة من هذه المبادرة والتي يشارك فيها الطلاب الإماراتيون والمقيمون.

وأشارت إلى أن عدد المشاركين 28 طالباً وطالبة من جميع إمارات الدولة ومن الطلبة المتميزين والمتفوقين دراسياً. وأوضحت أن طلاب وطالبات هذه المبادرة سيقومون بزيارة عدد من المعالم الإماراتية الشهيرة ومقابلة عدد من الشخصيات الرائدة في الدولة بهدف تعريفهم بعدد من الأشخاص الملهمين والاطلاع على تاريخ بلادنا الغني.

بعد ذلك قام الطلاب والطالبات بجولة في واحة العين اطلعوا خلالها على تاريخ هذه الواحة التي تمتدّ على مساحة 3 آلاف فدان وتُجسّد حياة سكّان المنطقة، وقد أُدرِجَت هذه الواحة الجميلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.