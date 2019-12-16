علي الكعبي: الأسرة على رأس أولويات الحكومة الرشيدة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية الحفل السنوي للموظفين بحضور معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم محمد الرميثي مدير عام المؤسسة ومدراء الدوائر والإدارات والمستشارين والخبراء، وعدد كبير من موظفي المؤسسة، وذلك في فندق فورسيزن بجزيرة الماريا.

وتهدف المؤسسة من خلال الحفل السنوي الذي تنظمه في كل عام إلى توطيد العلاقات بين الموظفين والإدارة العليا التي تحرص بدورها على تقديم الحوافز والدعم لموظفيها، وتعمل بشكل مستمر على تكريم المتميزين والمبدعين.

وقال معالي علي سالم الكعبي في كلمةٍ ألقاها بهذه المناسبة: يسرني ويسعدني أن ألتقي بكم اليوم في حفلكم السنوي الذي يسعدني كثيراً أن أشارككم فيه، وأن أحتفل معكم بعام من الإنجازات التي حققتموها ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تلك التوجيهات التي تضع الأسرة نُصب الاهتمام باعتبارها نواة المجتمع ومصدر الخير فيه.

وأضاف: أن ما تحقق من إنجازات في المؤسسة خلال عام التسامح 2019 يُشعرنا بالفخر وبأننا وبالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وشركائنا من مؤسسات وهيئات تحمل ذات الاهتمام نسير في الاتجاه الصحيح نحو تبني الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تعضيد مكانة الأسرة في المجتمع، بتصميم البرامج وتنفيذ المشاريع الاجتماعية التي ترسّخ مكانة كل فرد من أفراد الأسرة كعضو نافع في مجتمع متلاحم ومتعاون وخلّاق.

وتابع الكعبي: لطالما كانت الأسرة على رأس أولويات الحكومة الرشيدة منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليستمر هذا النهج تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما القرارات الصادرة مؤخراً بإسقاط الديون عن بعض الفئات، والإعفاء من منح الإسكان لفئات محددة، وبناء المساكن، واعتماد دفعات جديدة من قروض الإسكان إلاّ خير مثال ٍ على اهتمام الدولة باستقرار الأسرة واستدامة عطائها في المجتمع. ورحبت مريم محمد الرميثي بالموظفين خلال كلمةٍ ألقتها بهذه المناسبة وقالت: نلتقي بكم مجدداً في حفلكم السنوي لعام 2019 عام التسامح لنختم صفحة عامٍ حافلٍ بالإنجازات والمشاريع والمبادرات والأنظمة والسياسات والفعاليات، ساهم كل فرد من أفراد أسرة مؤسسة التنمية الأسرية في تحقيقها والتي تعتبر ثماراً لزرعٍ استمد غذاءه من دعم ومساندة وتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك منذ تأسيس المؤسسة.

وأشارت إلى أن عام 2019 شهد العديد من الإنجازات، أهمها اعتماد الخطة الاستراتيجية الخمسية للمؤسسة 2019-2023 الموائمة لخطة أبوظبي وخطة محور التنمية الاجتماعية التي تشرف دائرة تنمية المجتمع على تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الاجتماعي في الإمارة، وكان نصيب المؤسسة من هذه الخطة 5 نتائج وأهداف استراتيجية، وعدد 11 مؤشراً رئيساً، وبلغت نسبة الأداء العام لمشاريع المؤسسة الاستراتيجية ضمن أهداف محور التنمية الاجتماعية الأربعة لعام 2019 نحو 100% من مستهدفاتها، كما حققت المؤسسة الكثير من الإنجازات من ناحية كفاءة الخدمات وجودة البرامج وعلى صعيد السياسات والأنظمة الإلكترونية.

وأضافت مريم الرميثي: إن َ لكلِ عملٍ إبداعي صنّاعا مبدعين، ومخلصين، يستلهمون أفكارهم من القادة الذين يؤمنون بهم وبقدراتهم ويعززونها في ذواتهم، ونحنُ في مؤسسة التنمية الأسرية نتَبعُ أثر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في الإخلاص والتفاني في العمل، والابتكار والتجديد فيما نُقدم، لذا يقفُ وراء كافة الإنجازات العديد من الموظفين المخلصين والأوفياء.

وقامت مريم محمد الرميثي في نهاية الحفل السنوي بتكريم موظفي الخدمة الطويلة، وكرمت الموظفين الذين ساهموا في إنجاز نتائج أداء الخطة التشغيلية للعام 2019، كما كرمت فئة أفضل مدير مشروع استراتيجي وعدد من الموظفين.