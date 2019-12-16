أمطار متفاوتة الشدة على الدولة والجو اليوم غائم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث تكونت السحب الركامية على بعض المناطق صاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة ورياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى اضطراب البحر، كما تهيأت الفرصة على بعض المناطق لتكون السحب الركامية التي يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة أحياناً ورياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى اضطراب البحر، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وأرجع المركز ذلك إلى الحالة الجوية السائدة من أمس وحتى الخميس وذكر في تقرير له إلى تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعمل على تكون السحب الركامية على شرق وشمال الدولة، وكذلك تتحرك تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة، تبدأ غرباً وعلى البحر ثم تمتد على مناطق متفرقة، يتخللها سحب ركامية ممطرة، تتركز على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وعلى فترات متباعدة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح: معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً على المناطق المكشوفة، كما تعمل على اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.

ودعا المركز الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وتجنب مناطق جريان الأودية. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، حيث تتكاثر السحب على فترات مع فرصة لسقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/‏‏س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الثلاثاء غائما جزئياً إلى غائم، ويستمر ظهور السحب على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية خاصةً على شمال وشرق الدولة وبعض المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 46 كم/‏‏س أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وبالنسبة للبحر يتوقع أن يكون متوسطا إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.