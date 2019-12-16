وفد «التسامح والتعايش» يزور دور عبادة ومتاحف في اليابان

طوكيو (وام) استضافت سفارة الدولة في طوكيو وفد «برنامج التسامح والتعايش» التابع لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أثناء زيارته لعدد من المرافق والمتاحف الدينية والوطنية في اليابان.

شملت الجولة زيارة معبد «تسورا غوكا هاتشيمان غو» ومعبد «كوتوكو إن» ورابطة «مزارات الشنتو»، ومعبد «ميجي جينغو» ومعبد «سينسوجي» ومتحف طوكيو الوطني وضريح آسيا الكبير.

وتأتي هذه الزيارات ضمن برنامج التسامح والتعايش الذي أطلقه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية منذ بداية عام التسامح 2019، والذي يهدف إلى بناء خبراء من الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات القادرين على نشر ثقافة التسامح والتعايش، لترسيخ دور دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح وليصبح التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً.

وتبادل أعضاء وفد برنامج «التسامح والتعايش» الحديث مع مضيفيهم في الأماكن التي زاروها، وشددوا على قيم التسامح والتعايش المشترك التي ينبغي أن تسود بين مختلف الثقافات والديانات والتي حض عليها الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبهم، أعرب المسؤولون في دور العبادة والمتاحف عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارات الميدانية، مؤكدين أن دولة الإمارات، هي رمز للتسامح في المنطقة والعالم.

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