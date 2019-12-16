كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “وارنر بروس” تفتح فندقا جديدا بتكلفة 112 مليون دولار في أبوظبي

كشفت وارنر بروس أنها ستفتتح فندقا جديدا بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني، وهو الأول في العالم لهذه العلامة التجارية.

أقام الاستوديو خلف لوني تونز وسكوبي دو وفلينستونز شراكة مع ميرال لافتتاح فندق صديق للعائلة في عام 2021 في جزيرة ياس بأبو ظبي، بجوار حديقة وارنر بروس الترفيهية الحالية.

سيحتوي WB Abu Dhabi على 250 غرفة وسيكلف بناؤه ما مجموعه 112 مليون دولار (حوالي 85 مليون جنيه إسترليني)، ويعد”بديكور حديث يحتفل بمكتبة الأفلام والتلفزيون الشاملة في شركة وارنر بروس”.

هناك مجموعة من الأنشطة المرحة للعائلة؛ ومنها نوادي الأطفال، وحوض سباحة مناسب للأطفال، والكثير من المطاعم.

تشمل المعالم البارزة الأخرى سبا فاخر ونادي للياقة البدنية وحوض سباحة على السطح حتى يمكن للنزلاء الاستمتاع بمناظر لا تضاهى للجزيرة.

Advertisements

سيكون هناك ديكور أنيق مع إيماءات إلى الشخصيات البارزة – على سبيل المثال، يعرض الفندق إيماءات ممتعة لـ Bugs Bunny في جميع أنحاء الغرفة.

بالإضافة إلى عالم Warner Bros World، تضم جزيرة ياس العديد من الأماكن الترفيهية بما في ذلك منتزه Ferrari World الترفيهي، بالإضافة إلى أنها موطن لأفضل حديقة مائية في العالم.

علق بام ليفورد، رئيس شركة وارنر بروس العالمية للعلامات التجارية والتجارب: “في أعقاب الظهور الناجح لأول مرة من شركة وارنر بروذرز وورلد أبو ظبي، يسرنا توسيع نطاق وجودنا في المنطقة من خلال أول فندق يحمل العلامة التجارية للأستوديو.