الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون ملك البحرين باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون ملك البحرين باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مملكة البحرين بالمناسبة، في تغريدة على «تويتر». وقال سموه: «إلى الشقيقة البحرين.. شعباً وملكاً.. كل عام وأنتم بخير.. كل عام ووطنكم في خير ورفعة وعزة.. كل عام وشعبينا أكثر أخوة ومحبة وتعاضداً.. أدام الله عليكم الأمن والاستقرار والنعمة».

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كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مملكة البحرين في تغريدة على «تويتر»، وقال سموه: «خالص تهانينا للبحرين، ملكاً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الـ48.. تمنياتنا لأهلنا وأشقائنا في البحرين مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة.. حفظ الله المملكة وأدام عليها الخير والأمن والاستقرار».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، عبر تغريدة على «تويتر»، قال سموه فيها: «إلى الأشقاء والأهل في مملكة البحرين، كل عام وأنتم بخير، وبلدنا البحرين في خير وازدهار وعزة».