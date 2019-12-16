الامارات | آسيوي يضرب صديقه حتى الموت

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يضرب صديقه حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية، متهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية، بتهمة قتل صديقه من جنسيته نفسها، إذ أقدم المتهم على الاستمرار في ضرب المجني عليه داخل إحدى البنايات، وهو يسحبه من قدميه على الدرج من أعلى البناية حتى أسفلها إلى أن فارق الحياة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوجود شخص غارق في دمائه على سلالم إحدى البنايات، بسبب ضرب المتهم له وسحبه من أعلى السلالم. وتحركت الفرق الأمنية المختصة، إلى مكان الواقعة، حيث تم ضبط المتهم، ومحاولة إسعاف المجني عليه لأحد المستشفيات بالإمارة، إلا أنه كان قد فارق الحياة، وبالتحقيق الأولي، تبين أن المتهم كان تحت تأثير المشروبات الكحولية.

إلى ذلك، استمعت المحكمة لأقوال الشاهد بالقضية (الشخص الذي أبلغ عن الواقعة)، حيث أكد أنه كان موجوداً وقت حدوث الواقعة مصادفة، عندما ذهب لزيارة صديقه في البناية نفسها التي حدثت فيها جريمة القتل، وسمع وهو أسفل البناية صراخاً وأصواتاً عالية. وتابع أنه شاهد أشخاصاً ينزلون من البناية مسرعين، ما جعله يصعد عن طريق السلالم إلى منزل صديقه، ولكنه فوجئ بوجود شخص يسحب آخر من قدميه، وينزل به من أعلى الدرج في الطابق الثالث، مشيراً إلى أن المتهم كان منهالاً على المجني عليه بالضرب والرفس، والسلالم مملوءة بالدماء، ما جعله يبلغ الشرطة بالواقعة. وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وبأقوال الشاهد بالقضية، وقرر أنه لا يتذكر أي شيء من الأحداث التي وقعت يوم الواقعة، بسبب أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية.

بدورها، طلبت النيابة العامة إدانة المتهم، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ السابع من يناير المقبل، لحضور مندوب قنصلية بلاده.