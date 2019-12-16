الامارات | «تمييز دبي» تقبل طعناً ضد براءة متهم بنشر فيديو لنساء

شكرا لقرائتكم خبر عن «تمييز دبي» تقبل طعناً ضد براءة متهم بنشر فيديو لنساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقضت محكمة التمييز في دبي حكماً قضائياً استئنافياً ببراءة شخص أقدم على نشر مقطع فيديو لنساء أثناء ممارستهن السباحة في مسبح أحد الفنادق بإمارة دبي، وذلك عبر تطبيق «واتس أب»، بناءً على طعن من النيابة العامة على حكم البراءة، مطالبة بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/‏‏‏3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقررت محكمة التمييز إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف والمشكلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداً.

وقال رئيس نيابة أول بنيابة الاستئناف والتمييز المستشار نبيل أحمد راشد الخديم في مذكرة الطعن، إن «النيابة العامة تنعى على حكم البراءة المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية، ورفع الحماية القانونية التي أسبغها المشرع في مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على حرمة الحياة الخاصة للأفراد على سند من القول بأن المجني عليهن كن في مكان عام (مسبح الفندق)، إلا أن ذلك يخالف قصد المشرع والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان، ولا يدع مجالاً للعبث فيها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، ويخالف الفهم الصحيح لواقعة الدعوى، إذ إن مكان واقعة الدعوى مكاناً خاصاً لا يرتاده سوى الفئة المصرح لها بالدخول، وهو مكان غير مطروق للعامة، ولا يسمح لهم بالدخول والتجول بالمسبح وكشف ستر النزلاء».