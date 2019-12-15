الامارات | شاب يفارق الحياة بعد يومين حزناً على وفاة صديقه

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يفارق الحياة بعد يومين حزناً على وفاة صديقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت خدمة "جنائز الإمارات" عبر صفحتها على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة مؤثرة عن شاب توفي بعد يومين من وفاة صديقه المقرب، حيث تلقى مسؤول الخدمة اتصالا هاتفيا من شاب يبلغه عن موعد جنازة صديقه لنشرها على حساباتهم، وفي صوته نبرة حزن على وفاة صديقه، إلا أن الرسالة لم تقف عند هذا الحد حيث تلقى مسؤول الصفحة بعد يومين اتصالا هاتفيا من شاب آخر يقول له، "هل تذكر قبل يومين اتصل بك شاب يبلغك عن جنازة صديقه... لقد توفي ذاك الشاب قبل قليل".

وأوضح مسؤول الخدمة عبر صفحته على "انستغرام"، أنه بعد السؤال عنهما تبين أنهما عاشا سويا وختما القرآن الكريم سويا، وختم رسالته "رجلان تحابا في الله واجتمعا عليه وتفرقا عليه"