"وارنر براذرز أبوظبي" الأكبر في العالم وفق "غينيس"

حصلت عالم وارنر براذرز أبوظبي، التي تمتد على مساحة تبلغ 1.65 مليون قدم مربعة، على لقب المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم وفقاً لتصنيف غينيس للأرقام القياسية.
وتُعد عالم وارنر براذرز أبوظبي، التي افتتحت أبوابها في جزيرة ياس في يوليو 2018، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز.
وقال دون ستريكلر، المدير العام لعالم وارنر براذرز أبوظبي: "يعتبر حصولنا اليوم على لقب المدينة الترفيهية الأكبر في العالم من غينيس للأرقام القياسية إضافة قيمة إلى سلسلة نجاحات عالم وارنر براذرز المتواصلة والمتجسدة في تقدير ضيوفنا للتجربة المتميزة التي تقدمها مدينتنا الترفيهية".
وأكد الحرص على الاستمرار في توفير أفضل التجارب الترفيهية المتنوعة والتي تحاكي أذواق الضيوف من مختلف الأعمار والاهتمامات.
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