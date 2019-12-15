الامارات | بالفيديو.. جسر أخضر يحلق فوق خور دبي ويربط ضفتيه بممرات ومرافق عصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جسر أخضر يحلق فوق خور دبي ويربط ضفتيه بممرات ومرافق عصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تنفيذ مشروع "الحديقة المعلقة" التي ستربط بين بر دبي وديرتها بجسر أخضر للمشاة يحلق فوق مياه الخور بطول يبلغ 380 مترا.

وسيتمكن المشاة من ركوب الجسر من منطقة في وسط الواجهة البحرية الموجودة بالقرب من مشروع السيف الحالي ليصل الجسر بخط مستقيم الى النقطة المقابلة التي تقع بالقرب من بلدية دبي وامام ميدان الاتحاد الحالي.

Advertisements

ويبلغ ارتفاع الجسر 60 متراً، وتقدر مساحته 3422 متراً مربعاً، ويتميز بتصميمه العصري.

ويربط الجسر العديد من معالم المدينة على ضفتي خور دبي، وسيكون عبارة عن حديقة طائرة فوق مياه الخور تمتد فيها ممرات بمستويات مختلفة تتيح لمرتاديه ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية.

وستكشف الحديقة المعلقة كما يظهر في الفيديو المرفق صورة بانورامية مميزة لمدينة دبي القديمة والحديثة، ومساحات تجارية جديدة وبيئة مظللة بشكل طبيعي تشجع على الأنشطة الصحية في الهواء الطلق، وأماكن مخصصة للاستراحات والفعاليات بتصاميم عصرية.