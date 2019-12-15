الامارات | 99 % نسبة الشعور بالأمان بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 99 % نسبة الشعور بالأمان بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، عن نتائج دراسة "مجتمعنا آمن" التي أجرتها مؤخراً، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لاستطلاع رأي جمهور الشارقة حول أداء الجهاز الشرطي في الإمارة، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 99 % من أفراد العينة التي أجرت عليها الدراسة يشعرون بالأمان بشكل عام، و98% يشعرون بالأمان عند التواجد في المنزل ليلاً، و97% يشعرون بالأمان عند التواجد في الأماكن العامة ليلاً.

كما كشفت الدراسة عن أن 96% من أفراد العينة يشعرون بالأمان عند تجوالهم خارج المنزل بمفردهم ليلاً، و97% يشعرون بالأمان على الطريق أثناء قيادة المركبة أو استخدام إحدى وسائل النقل العام.

واستهدف الاستطلاع قياس رضا أفراد مجتمع الشارقة عما تقدمه القيادة العامة لشرطة الشارقة من الجهود والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع، إلى جانب قياس مدى شعورهم بالأمن والأمان على الذات والممتلكات في الإمارة.

وشملت الدراسة 6298 فرداً من سكان إمارة الشارقة من المواطنين والمقيمين من خلال عينة عشوائية عبر زيارة الأفراد ميدانيا في منازلهم، وكذلك من خلال عينة مقصودة عبر مقابلة الأفراد في الجهات الحكومية والخاصة و مراكز التسوق، وذلك في مختلف مناطق إمارة الشارقة والتي تشمل مدينة الشارقة والحمرية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية.

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وأكد رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، أن نتائج الدراسة أظهرت بشكل واضح البيئة الآمنة والمستقرة التي ينعم بها سكان الإمارة والجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الشرطي تنفيذاً لتوجيهات حكومة الإمارة الشارقة في الارتقاء الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

وأشاد بتعاون سكان إمارة الشارقة بمختلف شرائحهم، مع الباحثين المعنيين بتنفيذ المشروع وتزويدهم بالبيانات المطلوبة.

بدوره، أكد قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، التزام قيادة شرطة الشارقة بتكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، والمحافظة على النسبة المرتفعة لمستوى الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع، معرباً عن تقديره لاهتمام القيادة الرشيدة ومتابعتها لجهود شرطة الشارقة في مختلف المجالات، وحرص المجلس التنفيذي للإمارة على متابعة نتائج الاستطلاع، وما خلص إليه من مؤشرات تؤكد صحة وسلامة التدابير والإجراءات التي تتخذها شرطة الشارقة، والتزامها بتوجيهات القيادة نحو ترسيخ الأمن والأمان بين أفراد المجتمع وقطاعاته، والارتقاء بكفاءة وفاعلية الأداء والخدمات الأمنية والوصول بها إلى كافة المواقع والمناطق والأحياء السكنية.

3 لغات و3 اساليب لجمع البيانات

وصممت الدائرة استمارة الاستطلاع بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو، وجمعت المعلومات وفق ثلاثة أساليب هي، المقابلات الشخصية عبر الزيارات الميدانية، وتعبئة الاستمارة بشكل ذاتي من قبل المستهدفين عبر رابط إلكتروني، ووالاتصال الهاتفي عن طريق مركز الاتصال الخاص بالدائرة.