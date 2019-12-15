شرطة أبوظبي تطلق حملة "شتاؤنا آمن وممتع" لحماية الأطفال

اطلقت شرطة أبوظبي حملة "شتاؤنا آمن وممتع" للتوعية بأهمية تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات أو المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ.
وأوضحت أنه ومع دخول فصل الشتاء وفتح النوافذ في البنايات والمساكن للاستماع بالهواء الطلق قد يكون الأطفال الصغار قريبين جداً من مواقع الشرفات والنوافذ مايشكل خطراً بالغاً عليهم مشددة على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام الشرفات ليس للصغار فقط بل للكبار أيضاً.
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ودعت شرطة أبوظبي المؤسسات العقارية المشرفة على البنايات السكنية إلى ضرورة الاهتمام بزيادة تأمين حواجز النوافذ حيث تبين في بعض المباني أنها غير كافية لحماية الأطفال من السقوط.
وحذرت من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصق للنوافذ تفادياً لاستخدامها من الأطفال بغرض الفضول مايؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية.
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