الامارات | غرامة دخول الشارع بشكل معاكس للسير بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة دخول الشارع بشكل معاكس للسير بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة الشارقة أن المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور نصت على توقيع غرامة قدرها ألف درهم وتسجيل 8 نقاط مرورية وحجز المركبة لسبعة أيام على مخالفة الدخول في الممنوع (الدخول إلى الشوارع الرئيسية بطرق غير قانونية معاكسة للسير مثل معاكسة السير في الطرق الفرعية والمحاذية للطرق الرئيسية لتقليل زمن الوصول)، لما ينتج عن هذه المخالفة من إرباك لحركة السير، وما تؤدي إليه من وقوع حوادث بليغة.

ودعت شرطة الشارقة عبر مواقعها في منصات التواصل الاجتماعي خلال فيديو بثته مؤخراً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات المرور وقوانين السير لتجنب المخالفات، والحد من حوادث المرور، إضافة إلى الحفاظ على سلامة الأفراد، وعدم السير بشكل معاكس للسير.