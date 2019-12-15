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ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي

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نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وفيما يلي نص البيان:" بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 18 ربيع الآخر 1441 هجرية الموافق 15 ديسمبر 2019 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيد وعموم آلِ القواسم الكرام سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

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