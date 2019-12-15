كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قصر مسكون في رأس الخيمة يفتح أبوابه للزوار

أصبح “قصر مسكون” في رأس الخيمة مفتوحًا للجمهور، والذي يعتبر أحد أكثر المباني غموضًا في الإمارات الشمالية بعد أن بقي مهجوراً منذ سنوات.

وتم بناء القصر من قبل المغفور له الشيخ عبد العزيز بن حميد القاسمي في عام 1985، وكان من المفترض أن يكون القصر بمثابة أعجوبة معمارية مذهلة.

واستغرق بناء الهيكل المكون من أربعة طوابق عشر سنوات، وتم بناؤه على هضبة، ويتكون القصر من 35 غرفة مصممة في الغالب بالتصاميم الإسلامية والمغربية والهندية والفارسية.

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ويحتوي القصر على العديد من الثريات الزجاجية، والتي تم استيرادها خصيصًا من بلجيكا وفرنسا. وتضيف الممرات الرخامية والتماثيل والحيوانات المحنطة لمسة من الجمال والغموض في القصر.

أبواب القصر مفتوحة للزوار من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساءً. وتبلغ الرسوم 75 درهماً لكل فرد و 50 درهماً للشخص الواحد في المجموعة، بحسب موقع daijiworld.