- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 90 Centigrade مقهى جديد في أبوظبي
تم افتتاح مفهوم مقهى محلي جديد في فندق جراند ميلينيوم الوحدة في أبوظبي.
وتم اختيار اسم مقهى 90 Centigrade من درجة حرارة الماء المثالية لتخمير قهوة الإسبريسو، ويقدم القهوة المتخصصة وقائمة شاملة تضم وجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الجاهزة.
وقال عناد طنوس، المدير العام لجراند ميلينيوم الوحدة: “نحن فخورون بإطلاق هذا المقهى الرائد الذي تم إعداده ليصبح وجهة أنيقة والمفضلة في أبوظبي”.
وأضاف: “سيوفر 90 Centigrade تجربة لا تُنسى لجميع الضيوف، ونتطلع إلى وضع المقهى على الخريطة العالمية للأغذية والمشروبات كمقهى حضري وأنيق مع ممارسات مستدامة ونهج صديق للبيئة”.
وتشمل القائمة الأطباق التقليدية من الإسبريسو والمشروبات المنكهة، والأطباق التخصصية مثل فطيرة الحلومي وجراد البحر ومجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات والأطباق الموسمية المصنوعة من المكونات الطازجة والمحلية من مصادر محلية مع اتباع نهج صديق للبيئة، بحسب موقع caterermiddleeast.
كانت هذه تفاصيل خبر 90 Centigrade مقهى جديد في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.