كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 90 Centigrade مقهى جديد في أبوظبي

تم افتتاح مفهوم مقهى محلي جديد في فندق جراند ميلينيوم الوحدة في أبوظبي.

وتم اختيار اسم مقهى 90 Centigrade من درجة حرارة الماء المثالية لتخمير قهوة الإسبريسو، ويقدم القهوة المتخصصة وقائمة شاملة تضم وجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الجاهزة.

وقال عناد طنوس، المدير العام لجراند ميلينيوم الوحدة: “نحن فخورون بإطلاق هذا المقهى الرائد الذي تم إعداده ليصبح وجهة أنيقة والمفضلة في أبوظبي”.

Advertisements

وأضاف: “سيوفر 90 Centigrade تجربة لا تُنسى لجميع الضيوف، ونتطلع إلى وضع المقهى على الخريطة العالمية للأغذية والمشروبات كمقهى حضري وأنيق مع ممارسات مستدامة ونهج صديق للبيئة”.

وتشمل القائمة الأطباق التقليدية من الإسبريسو والمشروبات المنكهة، والأطباق التخصصية مثل فطيرة الحلومي وجراد البحر ومجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات والأطباق الموسمية المصنوعة من المكونات الطازجة والمحلية من مصادر محلية مع اتباع نهج صديق للبيئة، بحسب موقع caterermiddleeast.