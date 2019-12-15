جزيرة المارية.. وجهة عصرية نابضة بالحياة

تعد جزيرة المارية في أبوظبي وجهة مفضلة ومركزاً مهماً للنمو الاستثماري للأعمال وللحياة العصرية والترفيه ومن أهم وأفضل الوجهات العالمية لاستقطابها للشركات العالمية التي أسست مقارها في الجزيرة إضافة إلى توافد عدد كبير من الزوار من مختلف أنحاء العالم لما تحتويه من فنادق عالمية ومراكز تسوق وعدد كبير من المطاعم والمقاهي.

وأكد علي عيد المهيري المدير التنفيذي لوحدة "مبادلة للعقارات والبنية التحتية التابعة لشركة مبادلة " أنه خلال الـ 18 شهراً الماضية تم في مربعة سوق أبوظبي العالمي تأجير 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية لمستأجرين جدد كما أسست أكثر من 65 شركة مقار لها وانتقلت الشركات والمؤسسات التالية فعلياً لتنضم إلى الشركات العالمية القائمة حالياً بالسوق وهي "بي إن بي باريبا " "سيمنز" و"سيتي بنك" و"ستيت ستريت" "وي ورك".

وأضاف، في حديث له مع مجموعة من الصحفيين، إن "الغاليريا جزيرة المارية" قد استقطب منذ افتتاحه في 4 سبتمبر وحتى نوفمبر 2019 مايقارب 4.7 مليون زائر كما استقبلت "متاجر المنتجات الفخمة والتوسعة" أكثر من 2.2 مليون زائر خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث شهد افتتاح أول دار عرض لسينما "آي ماكس" وأول متجر "ديكاثلون" ومتجر "مسقايديد" في العاصمة أبوظبي إضافة إلى أول مطعم "بليز بيتزا" في الإمارات.

وشهد "الغاليريا" خلال الأسابيع الماضية افتتاح أكبر متجر "ويتروس" في أبوظبي إضافة إلى "كابودل" و"سنتر بوينت" و "إكتريم زون" وانضمام "شانيل" إلى قسم المتاجر الفخمة في "الغاليريا" وافتتاح أول بوتيك للعلامة التجارية الفخمة في أبوظبي وافتتاح 3 حدائق عائلية وهم "سكاي بارك" في الطابق الرابع وحديقتي العائلة والرياضة في الطابق الثاني.

أما بالنسبة لمرافق الضيافة.. فقد توقع المهيري أن يزداد الإشغال في فندق "فورسيزونز أبوظبي" حتى نهاية عام 2019 بما يقرب من 8 آلاف ليلة فندقية.. مشيراً إلى أن إيرادات الغرف بالفندق قد نمت بنسبة 20% حتى الآن إضافة لاستقرار الإشغال في فندق "روزوود أبوظبي" عند مستويات قوية تصل إلى نحو منتصف الـ 70% وذلك في الوقت الذي يدخل الفندق حالياً عامه السادس.

ويمتلك فندقاً "فورسيزونز أبوظبي" و"روزوود أبوظبي" مجموعة من المنازل الفندقية المرموقة التي يصل إجمالي عددها إلى 251 منزلاً وقد حقق الفندقان سجلاً قوياً في معدلات الإشغال والتي تجاوزت نسبتها 90% على مدار السنوات الماضية ما يجعلهما ضمن أعلى المرافق الفندقية من حيث معدلات التأجير في أبوظبي وفي الوقت الحالي يحظى الفندقان بقائمة انتظار نتيجة الطلب المرتفع على المرافق بهما. ومنذ افتتاح التوسعات بمركز "الغاليريا" ارتفع الطلب على خدمات الترفيه بالفندقين خلال عطلات نهاية الأسبوع والذي يعكس النمو المتزايد لمرافق وخدمات الترفيه والتجزئة بجزيرة المارية.

أما حول بيع قطع الأراضي وغيرها.. فقد أكد أنه في أبريل 2019 وقّعت وحدة "مبادلة للعقارات والبنية التحتية" على البنود الأساسية لـ 7 عقود بيع قطع أراضي لأغراض سكنية ومنشآت مدرسية مع مطورين أبدوا اهتمامهم بالشراء والتطوير في "المارية" حيث يصل إجمالي المساحة الأرضية لهذه القطع إلى حوالي 150 ألف متر مربع.

واستكملت "وحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية" بيع قطعتي أرض للأغراض السكنية إلى شركة "وي بريدج" بمساحة أرضية إجمالية تبلغ 44,220 متر مربع حيث ستوفر القطعتان 772 شقة فندقية عند استكمال أعمال الإنشاءات "في المارية فيستا".. مشيراً إلى أن شركة "فارغلوري" تعكف حالياً على استكمال الإنشاءات في مشروع "المارية بلازا" والذي سيوفر220 شقة فاخرة بمجرد الانتهاء منه.

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وعن أهم الإنجازات التي حققتها جزيرة المارية .. قال " افتتحت وحدة "مبادلة للعقارات والبنية التحتية" التوسعات الجديدة لممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية والتي ستصل بإجمالي الطول الحالي للممشى إلى 3.5 كيلو متر عبارة عن ساحات للمشي والركض وركوب للدراجات".

كما حصلت "المارية" على تقييمين بنظام درجات "اللؤلؤ" المعروف باسم "استدامة" تقديراً لتطبيق معايير الاستدامة على امتداد مرافقها إضافة إلى 1500 متر مربع من مساحات الحدائق تتصل بـ "الغاليريا".

وعن عدد الوحدات التجارية والسكنية التي تم بيعها خلال 2019 فقد تم بيع 7 قطع بمساحة إجمالية 150 ألف متر مربع .. أما حجم مخزون الأراضي غير المستغلة " المرحلة الأولى للجزيرة بالكامل - 4 قطع أراضي " المساحة الإجمالية - 116 هكتار" و" المساحة الأرضية - 3,520,000 متر مربع" أما المرحلة الأولى والثانية فقط / جزء من جزيرة المارية قيد التطوير/ " المساحة الإجمالية للأرض - 67.4 هكتار" " المساحة الإجمالية - 2,008,104 متر مربع".

وأضاف المهيري " أن نسبة الإنجاز في المرحلتين الأولى والثانية بجزيرة المارية حتى الآن - بالنسبة إلى أعمال البنية التحتية بالكامل التي تم تطويرها من قبل شركة "مبادلة" بصفتها المطور الرئيسي وذلك حتى تصبح كل قطع الأراضي كاملة الخدمات - من إجمالي المساحات المطورة بلغت حتى تاريخه 933,351 متر مربع وبذلك يبلغ إجمالي نسبة الأراضي المطورة في المرحلتين الأولى والثانية 46.5%".

أما عن عدد الشركات العالمية التي افتتحت أول مقار لها في على مستوى الدولة في مربعة سوق أبوظبي العالمي .. أشار إلى أن هناك 120 شركة تشغل الأبراج وافتتحت 25 شركة عالمية أول مكاتب لها في دولة الإمارات بالمربعة مثل "سي إن بي سي وبنك أنجلو جلف تريد ويونيكريديت وأبردين ستاندرد إضافة إلى بوز ألان هاملتون وعراس كابيتال".

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وعن نسبة الإشغال في الأبراج في مربعة سوق أبوظبي العالمي ونسبة الإنجاز بها .. ذكر أن 80% هي نسبة الإشغال في 3 أبراج عاملة وبلغت نسبة النمو 15% خلال عام 2019 .

وعن الأصول التابعة لمبادلة في جزيرة الريم ونسبة الإشغال .. قال المهيري " نمتلك برجين سكنيين في جزيرة الريم يضمان وحدات سكنية يبلغ إجمالي عددها 250 وحدة وتصل نسبة الإشغال بهما 92% وعدد الوحدات السكنية التي تمتلكها كلٌ من شركتي "فارغلوري" و"وي بريدج" فارغلوري - 220 وحدة" وكذلك "وي بريدج - 772 وحدة".