كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تحذيرات لراكبي الدراجات المتهورين في أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي سائقي الدراجات في العاصمة بشأن المخاطر المميتة المتمثلة في القيادة المتهورة لدراجاتهم.

وحثت الشركة راكبي الدراجات النارية على عدم تجاوز حدود السرعة والتأكد من ارتداء الخوذات دائمًا عند السير على الطريق.

وكجزء من حملتها “شتاؤنا آمن وممتع” سلطت الشرطة الضوء على العواقب المميتة المحتملة لخرق قوانين المرور.

وطُلب من الآباء أيضًا القيام بدورهم في تثقيف الشباب حول الحاجة الماسة إلى الركوب بأمان.

كما طُلب من مالكي الدراجات إجراء فحوصات أمنية منتظمة لدراجاتهم، بما في ذلك التأكد من أن تكون الإطارات والإضاءة في حالة عمل جيدة، وأن يكون معهم مجموعة أدوات للإسعافات الأولية في جميع الأوقات.

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وكشفت إحصائيات صادرة عن شرطة أبوظبي العام الماضي عن وجود عدد كبير من حوادث الدراجات النارية التي تشمل الشباب.

وتضمن نصف حوادث الدراجات النارية في أبو ظبي بين يناير 2016 و 30 نوفمبر 2018 ركاب تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا.

وقالت الشرطة إن الأسباب الرئيسية لحوادث الدراجات هي السرعة، والتغييرات المفاجئة في الممر، والانحناء، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم الخبرة والدخول إلى الطريق الرئيسي دون التحقق من أنه خالي من السيارات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.