كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| متجر إيكيا الجديد يقدم هدايا لعملائه في دبي

من المقرر افتتاح متجر إيكيا الضخم الجديد في دبي هذا الأسبوع، وللاحتفال، سيقدم لعملائه الأوائل بعض المكافآت المثيرة.

وسيقدم متجر فستيفال سيتي، الذي سيكون الأكبر في الإمارات عند افتتاحه يوم الأربعاء 18 ديسمبر لأول 1000 فرصة للفوز بمبلغ 1000 درهم للإنفاق في المتجر. وسيكون هناك 25 بطاقة هدايا للوجبات السريعة.

ليس ذلك فحسب، ولكن العملاء الأوائل الذين يتسوقون في المتجر سيحصلون على هدية مفاجأة خاصة تضم منتجات Ikea الكلاسيكية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويحتوي المتجر الذي تبلغ مساحته 35000 متر مربع على مستودع وقاعة سوق ومنطقة للأطفال ومقهى ومطعم ومخبز، بالإضافة إلى متجر للمواد الغذائية في الداخل. وسيكون أول متجر في العالم لديه مدخل منفصل إلى المقهى، مما يعني أنه يمكن للناس زيارته دون الحاجة إلى الذهاب إلى المتجر.

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إلى جانب متجر إيكيا الجديد، سيفتتح دبي فيزيفال بلازا مول أبوابه يوم الأربعاء، مع متاجر منها ماركس آند سبنسر وبان الإمارات ولولو.

فستيفال بلازا هو جزء من مجتمع بوابة الوصل قيد الإنشاء، والذي سيضم في نهاية المطاف منازل وشقق ومناطق بيع بالتجزئة، وتتمتع المنطقة أيضًا بوصول جيد إلى مترو دبي بالقرب من محطة مترو الطاقة.

سيفتح المتجر الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء 18 ديسمبر.