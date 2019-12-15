أبوظبي (وام) شهد معالي بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، أمس، يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، مراسم واحة الكرامة التي تقام كل يوم سبت في تمام الساعة الخامسة مساء بميدان الفخر في واحة الكرامة ويتخللها عرض سلام العلم وعزف الفرقة الموسيقية والخيالة. وكان بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية الأسترالي قد زار ‎أمس واحة الكرامة في إطار زيارته الرسمية للدولة حالياً.

وكان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، ولدى وصول الوزير الضيف إلى واحة الكرامة، استعرض والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

‎‎وتجول «داتون» بأجنحة الواحة، واستمع إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل.‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليفة بن طحنون ووزير الداخلية الأسترالي يشهدان مراسم واحة الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.