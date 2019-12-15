نهيان بن مبارك يحضر العرس الجماعي لقبائل الخييلي والمنصوري والمزروعي

العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس بمدينة رماح في منطقة العين بمناسبة العرس الجماعي لـ 14 شاباً وفتاة من أبناء قبائل الخييلي والمنصوري والمزروعي، وهم: حمد عيسى جابر الخييلي، وخليفة عيسى جابر الخييلي، وسالم سعيد سيف الخييلي، وعبدالله عيسى بروية الخييلي، وفارس الفندي المزروعي، وأحمد محمد جمعة الخييلي، وأحمد عيسى المنصوري.كما حضر الحفل الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان القبائل، وحشد كبير من المدعوين.

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