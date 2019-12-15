شرطة أبوظبي تحتفي بأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد) احتفلت شرطة أبوظبي بالتعاون مع بلدية العين باليوم العالمي لأصحاب الهمم، وذلك في مدينة ألعاب هيلي - العين، بعنوان «معا نرسم الابتسامة».

ويأتي الاحتفال بهدف زيادة الفهم بقضايا ذوي الهمم ودعم وضمان حقوقهم، ودمجهم في المجتمع، والاهتمام بالتدابير المبتكرة التي من شأنها تطوير وتفعيل المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة بذوي الهمم.

وتضمنت الفعالية التي نفذها قطاع شؤون الأمن والمنافذ ضمن مبادرات عام التسامح «تحت شعار» مجتمع إنساني آمن ومتسامح، عدداً من الفقرات والعروض، بمشاركة مديرية شرطة منطقة العين.

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