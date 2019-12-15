«دار البر» تشارك في علاج ألف مريض بأوغندا

دبي (الاتحاد)
شاركت جمعية دار البر في الحملة الطبية الإنسانية، التي نظمتها مبادرة «زايد العطاء» في أوغندا، مؤخراً، وقال عمران محمد عبد الله، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في «دار البر»: إن الجمعية شاركت في الحملة بجانب الوفد الطبي لـ«زايد العطاء»، حيث اشتملت إنجازات وفد «دار البر» على إنشاء 6 عيادات، في تخصصات الطب العام، وطب الأسرة، وطب الأطفال، والقلب، والنساء والولادة، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، ضمن المخيم الطبي، الذي أنشأته الحملة في البلد الأفريقي.
وألقى جراح القلب الإماراتي د. عادل الشامري، الرئيس التنفيذي للمبادرة، رئيس مؤسسة إمارات العطاء، كلمة في المخيم الطبي، بين فيها أن الحملة استقبلت ألف مريض استفادوا من خدماتها، من العلاج والفحص وصرف الأدوية، مشيراً إلى تكثيف الحملات الطبية الإنسانية في أوغندا، وإطلاق عيادة طبية متنقلة، خلال الحملات القادمة، لتصل إلى القرى النائية هناك.
ونظمت الحملة الإنسانية حفلاً ختامياً للمخيم الطبي، وألقى يوسف إدريس، رئيس المركز الإسلامي في أوغندا، كلمة خاصة، وسط إشادة واسعة بالحملة وردود أفعال إيجابية، أكدت نجاح الحملة والمخيم في تحقيق أهدافهما الإنسانية، عبر علاج عدد كبير من المرضى الفقراء والتخفيف من معاناتهم.
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