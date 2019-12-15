محمد بن زايد يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع قائد الجيش الباكستاني

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر بأبوظبي، الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني.

وبحث سموه والمسؤول العسكري الباكستاني، خلال اللقاء، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية والإمكانات والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، وبما يدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

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