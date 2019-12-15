«الابتكار المؤسسي» يناقش العصف الذهني

الشارقة (الاتحاد) نظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في فندق «البيت» ورشة عمل «مقهى الابتكار المؤسسي» لمدراء الإدارات ومسؤولي الاتصال الحكومي من أعضاء شبكة الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة التي ناقشت مفهوم العصف الذهني وعملية بناء الأفكار من خلاله ومبادئه الرئيسة ومعوقاته ومزاياه.

وتناول الخبيران والمدربان في الموارد البشرية الدكتور عمر مراد والدكتور راكان عبد العزيز الراوي أساليب التفكير الإبداعي الجماعي ومتطلباته الأساسية والثانوية والتمييز بين الإبداع الذي ينتج عن العقل وبين الابتكار الذي يشكل نتاجاً للعمل وتحويل الأفكار إلى حلول، كما تطرقت الجلسة إلى كيفية تنمية الأفكار الإبداعية وإلى استراتيجية العصف الذهني التي تتطلب الثقة بالنفس وحرية التعبير عن الأفكار وتكون سهلة واقتصادية وتسعى إلى ظهور أفكار إبداعية.

وقالت هدى الدح مدير إدارة الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: إن الورشة التي تعقد بمشاركة أعضاء شبكة الاتصال الحكومي في الإمارة تستهدف التعرف على أفكارهم الإبداعية وتحفيزها للخروج بالعديد من المبادرات والبرامج القابلة للتنفيذ.

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