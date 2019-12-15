7.2 مليار درهم قيمة صفقات «سيال الشرق الأوسط»

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة الصفقات المبرمة في معرض سيال الشرق الأوسط دورته العاشرة 7.2 مليار درهم، بنمو 2% مقارنة بصفقات العام الماضي واستقبل المعرض أكثر من 23 ألف زائر للمعرض، بزيادة نسبتها 13% عن الدورة الماضية توافدوا إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى ثلاثة أيام من 50 دولة، واختتم المعرض الذي نظم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أعماله إلى جانب فعاليات الدورة الخامسة من معرض أبوظبي للتمور.

وكانت نسخة العام الحالي من المعرض أكبر دورة على الإطلاق منذ انطلاقته للمرة الأولى عام 2010، حيث أقيمت بالتعاون بين شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة «كوميكس بوزيوم» الفرنسية، إحدى أكبر الجهات العالمية المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحت شعار «إعادة صياغة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة».

وشهد معرض سيال الشرق الأوسط أحد أبرز المنصات الإقليمية المتخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، والذي نظمته شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، نمواً في مساحات العرض التي بلغت 22 ألف متر مربع وبزيادة نسبتها 22% مقارنة بنحو 18 ألف متر مربع في العام الماضي. كما تضاعف عدد العارضين الجدد إلى 16 عارضاً مقارنة بعدد العارضين الجدد العام الماضي والذين بلغوا 8 عارضين، وارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 20%، وزادت الفعاليات المقامة على هامش المعرض بنسبة 67% إلى 15 فعالية.

وسجل معرض سيال العام الجاري زيادة بنسبة 10% في الشركات العارضة من دولة الإمارات والتي بلغت 76 شركة. كما زادت مساحة العرض الخاصة بالأجنحة الوطنية لتبلغ 3.373 متراً مربعاً بنمو 54% عن العام الماضي.

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الشريك الاستراتيجي للمعرض: «سعداء بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض في نسخته العاشرة، ونجاحه في استقطاب نخبة من شركات تصنيع الأغذية وكبار موردي الغذاء والمستثمرين من شتى أنحاء العالم، الأمر الذي سيسهم بتعزيز جهودنا في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي والانفتاح على صناعات غذائية جديدة ومبتكرة».