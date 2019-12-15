7 قطاعات استراتيجية تستفيد من الذكاء الاصطناعي

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تتوقع وزارة الذكاء الاصطناعي، أن يوفر استخدام البيانات الضخمة خلال السنوات القليلة المقبلة ما يقارب 96 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وسيتضاعف هذا المبلغ مستقبلاً مع التحول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخداماته بشكل متزايد. وتعتبر الإمارات من أول دول العالم اهتماماً بهذا الجانب، حيث استحدثت وزارة للذكاء الاصطناعي، وأنشأت الجامعات المتخصصة، وتمتلك الدولة البنية التحتية اللازمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بكافة أشكاله.

وتنصب استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي على 7 قطاعات استراتيجية هي: الصحة، التعليم، السياحة، القطاع اللوجستي، الخدمات الحكومية، الأمن الإلكتروني والموارد. وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لاستثمار الطاقات واستغلال الموارد البشرية والبنية التحتية بطريقة خلاقة تحقق المردود المطلوب منها، وفي مقدمته ترسيخ مكانة الدولة كوجهة للذكاء الاصطناعي، وزيادة التنافسية في القطاعات عبر تطوير الذكاء الاصطناعي، وتدريب المواهب على الوظائف التي سيتيحها هذا المجال الذي سيعتمد على بناء البيانات اللازمة لخلق منصة الذكاء الاصطناعي.

وتخطط الإمارات لاستضافة أول كمبيوتر كمي بالمنطقة خلال 2020، كما تخطط لتوفير نسبة تتراوح بين 20 و40% من تكلفة الخدمات اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، وستساهم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تطوير الكفاءات الوطنية من الطلاب والمبرمجين الذين سيلتحقون بهذه الجامعة التي ستساهم بدورها في ترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي. وتستهدف الدولة ضمن استراتيجيتها الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، إلى جانب دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة. كما تركز الاستراتيجية على قطاع الفضاء والطاقة المتجددة والمياه، والقطاع التكنولوجي من خلال رفع نسب الإنتاج.

ويعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات المستفيدة من برامج الذكاء الاصطناعي، والذي سيساهم استخدامه في تقليل نسب نقل الأمراض المعدية ومراقبة عمليات تسمم الدم وتدهور حالات المرضى، وقراءة الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل إنجاز المعاملات وتحسين عمل الأطباء وتخفيف الضغوط عليهم.

وسيساهم استخدام البيانات الكبيرة لقطاعات النقل على مستوى الدولة في تحسين زمن وصول الحافلات من 20 إلى 80%، خاصة بعد تزويد الحافلات بالبيانات المطلوبة وتطبيق إدارة النظام الآلي لحركة الحافلات، كما تساهم استخدامات الذكاء الاصطناعي في قراءة وجه السائق وتحديد مدى قدرته على قيادة مركبات النقل العامة، مما سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الحوادث المرورية.

ومن ضمن استخدامات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، استخدام نظام الخرائط الحرارية في عدادات السيارات لمعرفة التجمعات والأماكن التي تضم أكثر تجمعات من الناس، حيث يتم التوجه لها مباشرة، ما سيساهم في تفادي الزحام المروري وتخفيض استخدام الوقود بالنسبة لسيارات الأجرة.