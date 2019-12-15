سارة الأميري: نقلة تكنولوجية نوعية

دبي (الاتحاد) أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العام 2020 عام الاستعداد للخمسين، يعكس توجهات القيادة لتعزيز مسيرة التنمية والتطوير لبلوغ الأهداف الوطنية المحددة بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات. وقالت سارة الأميري: إن عام 2020 يشكل فرصة لتكثيف الجهود لتحقيق رؤى القيادة وتجسيد توجيهاتها لتحتفي الإمارات بإنجازات 50 عاماً مضت من رحلة الاتحاد، وتطلق مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بروح الفريق الواحد التي غرسها فينا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشارت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة إلى أن إحداث نقلة نوعية في قطاعات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة سيكون سمة رئيسة لعام الاستعداد للخمسين، لما تمثله العلوم المتقدمة من ركيزة أساسية لتهيئة كل قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، وبناء اقتصاد معرفي مستقبلي يدعم تحقيق أهدافنا الوطنية.

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