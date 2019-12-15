أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإمارات ستكون متجددة دوماً بإرادة أبنائها وعزيمتهم وأحلامهم التي لا تعرف الحدود، جاء ذلك في تغريدتين لسموه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «في #عام_الاستعداد_للخمسين وعلى مشارف الانطلاق نحو مرحلة جديدة من النهضة الإماراتية، نستذكر بكل العرفان والتقدير الآباء المؤسسين وما بذلوه من تضحيات وجهود استثنائية لتحقق الإمارات أمجادها الحضارية ولتكون لها مكانتها الفريدة بين الدول والشعوب».

وأضاف سموه: «#عام_الاستعداد_للخمسين وكما قال الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد سيكون عام العمل الدؤوب والبادرات المبتكرة والرؤى المتطورة، احتفاء بنصف قرن من الإنجازات وإرساء لأسس الخمسين عاماً المقبلة، لتكون دولة الإمارات متجددة دوماً بإرادة أبنائها وعزيمتهم وأحلامهم التي لا تعرف الحدود».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد: الإمارات متجددة بإرادة أبنائها وعزيمتهم وأحلامهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.