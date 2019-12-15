حمدان بن زايد: نواصل مسيرة البناء الشامل بكل ما أحبه زايد

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مواصلة مسيرة البناء الشامل بكل ما أحبه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من معرفة وحضارة وإبداع. جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «بإعلان محمد بن راشد ومحمد بن زايد عام 2020 عام الاستعداد للخمسين تسير الإمارات نحو المستقبل بآفاق جديدة وأهداف تنموية طموحة بكل ثبات ونجاح، عام سنواصل فيه مسيرة البناء الشامل بكل ما أحبه زايد من معرفة وحضارة وإبداع، طموحاتنا وآمالنا كبيرة من أجل مستقبل واعد ومشرق للأجيال القادمة».

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