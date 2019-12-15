نورة الكعبي: توحيد الجهود لنـروي قصتنا

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «يمثل عام الاستعداد للخمسين فرصة لجميع فرق العمل في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، ومختلف شرائح المجتمع، لاستعراض التجربة الإماراتية على مدار الخمسين عاماً الماضية، ووضع الخطط والاستراتيجيات لمئوية الإمارات 2071، مستندين لإرث الآباء المؤسسين»، وأشارت، في معرض تعليقها على تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «عام الاستعداد للخمسين»، إلى أن الإمارات حققت قفزات نوعية، وإنجازات غير مسبوقة، في مختلف القطاعات محلياً، ورسخت مكانتها على الصعيد العالمي، وتستدعي مسؤوليتنا في عام الاستعداد الخمسين توحيد الجهود لنروي قصتنا للعالم، ونضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

وأضافت معالي نورة الكعبي: «تمثل قيم ونهج زايد بوصلتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات، في مختلف قطاعاتنا التنموية، ليكون عام الاستعداد للخمسين محطة مفصلية في مسيرة الوطن، يبدع أبناؤه في صياغة المستقبل، ويحققون نتائج تفوق التوقعات»، مؤكدةً أن دولة الإمارات كانت دوماً سباقة في استشراف المستقبل، لتصبح نموذجاً عالمياً في الريادة، وقبلة لصنع المستقبل، وإيجاد حلول لتحديات العقود المقبلة، لتعزيز مساهمة أبناء الوطن في مسيرة الحضارة الإنسانية.