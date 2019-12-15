بلحيف النعيمي: مشاريع لتعزيز التنافسية

الفجيرة (الاتحاد)

أشاد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام القادم 2020، عاماً للاستعداد للخمسين الذي يواكب احتفال الدولة باليوبيل الذهبي لـ«الاتحاد».

وأكد أن منظومة العمل للعام المقبل ستواكب التوجهات، حيث ستستند إلى العديد من خطط العمل الفعالة، والمبادرات المتميزة التي تقرب الدولة أكثر من تحقيق رؤيتها 2021، وذلك بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً في مختلف القطاعات.

وقال: «حرصنا في وزارة تطوير البنية التحتية، وضمن مسؤوليتنا المتعلقة بتطوير البنية التحتية والطرق الاتحادية، على بلورة رؤية شاملة أساسها تكاملية العمل بين الحكومات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير، والاعتماد على الأدوات الفعالة ومواكبة التطورات المصاحبة للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، بهدف مواكبة المتغيرات وتحقيق تطلعات الحكومة».

وأضاف: «أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية العديد من البرامج والمشاريع والخطط التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجال البنية التحتية التي تمثل محركاً رئيسياً للتنمية الشاملة، وتستهدف الوزارة بشكل مستمر البناء على ما تحقق من إنجازات من خلال مواكبة التوجهات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية».

ولفت وزير تطوير البنية التحتية، إلى أن دولة الإمارات وفي سباقها نحو التميز، تعمل وفق منظومة تستند في محاورها على التميز والتفرد في الإنجازات، من خلال إشراك الجميع في عملية البناء والتنمية والعمل وفق مخطط شمولي توافقي يمثل أداة فعالة لتعزيز القدرة التنافسية للدولة لمواجهة النمو والتطور العمراني ووسيلة لتحقيق السعادة والرخاء المنشودين لأبناء الإمارات.