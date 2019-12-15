ناصر الهاملي: رؤية ثاقبة للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 2020 عام الاستعداد للخمسين يعكس الرؤية الثاقبة والنظرة المستقبلية للقيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه أن إعلان سموهما يتطلب من كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص توحيد جهودها وتطوير الشراكة بينها وفقاً للأدوار والمسؤوليات المشتركة بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في تحقيق الرؤية المستدامة لدولة الإمارات بالشكل المطلوب.

وأكد معاليه على دور الشباب والكفاءات الوطنية الشابة في المرحلة الحالية والمستقبلية، وهو الأمر الذي يتطلب من المواطنين والمواطنات التسلح بالعلم والمعرفة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يجعلهم قادرين على المشاركة في صنع مستقبل الإمارات وقيادة القطاعات الاقتصادية.

وأكد معاليه على دور أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في تحقيق رؤية الإمارات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وذلك من خلال الشراكة بين كل أطياف المجتمع الذي يعتبر أنموذجاً عالمياً يحتذى به في التعايش والاحترام المتبادل والتسامح وهي قيم ومبادئ راسخة في الدولة منذ تأسيسها.

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