حمدان بن سعيد ومحمد بن سلطان وصقر بن سعود يحضرون حفل زفاف

دبي (وام) حضر الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد بن سعيد بن ثاني، بمناسبة زفاف نجله ثاني إلى كريمة خميس بن سالم السويدي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمجمع السركال بدبي الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، والشيخ راشد بن عمار بن حميد بن راشد النعيمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي.

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