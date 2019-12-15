الامارات | محمد بن زايد وكورت نيومان يبحثان دعم البحوث والابتكارات المعنية بصحة الطفل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وكورت نيومان يبحثان دعم البحوث والابتكارات المعنية بصحة الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبوظبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الوطني لطب الأطفال في واشنطن، الدكتور كورت نيومان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون وفرص تنميتها بين المركز ونظرائه في دولة الإمارات، من المراكز والمؤسسات الطبية والجهات المعنية بالقطاع الصحي، خصوصاً طب الأطفال، في سبيل دعم جهود تطوير تقنيات الرعاية الصحية المبتكرة، والأبحاث التي تعنى بصحة الأطفال، بجانب الارتقاء بمعايير الخدمات الصحية كافة المقدمة لهم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الشراكة مع المؤسسات الطبية العالمية، ومن بينها المركز الوطني لطب الأطفال في واشنطن، خصوصاً أن نتائج الأبحاث وحلولها التي يتوصل إليها تسهم في تقدم البشرية، وتقديم خدمات علاجية أفضل للأطفال.

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وأكد سموه، في تغريدة له على «تويتر»، أهمية دعم البحوث والابتكارات المعنية بصحة الطفل، منوهاً بالجهود التي يبذلها المركز الأميركي في هذا الصدد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «التقيت في أبوظبي رئيس المركز الوطني لطب الأطفال بواشنطن. تبادلنا الأحاديث حول الشراكة في دعم جهود تطوير تقنيات الرعاية الصحية المبتكرة، والأبحاث التي تعنى بصحة الطفل».

بدوره، قدم كورت نيومان شكره وتقديره للإسهامات التي تقدمها دولة الإمارات للحالات الإنسانية والصحية حول العالم، مشيراً إلى المنحة التي تلقاها المركز الوطني لطب الأطفال بقيمة 30 مليون دولار، للإسهام في تأسيس مجمع الأبحاث والابتكارات في المركز.

حضر اللقاء وزير دولة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، والوفد المرافق للضيف.