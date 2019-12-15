الامارات | «الاتحادية للموارد البشرية» تدرب 700 موظف في 67 وزارة وجهة اتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية للموارد البشرية» تدرب 700 موظف في 67 وزارة وجهة اتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أنها تمكنت، أخيراً، من تدريب أكثر من 700 موظف يعملون في 67 وزارة وجهة اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، شملت برامج أبرزها «الأمن الرقمي للموظفين، ومهارات التخطيط، والقيادة، والتواصل الفعال، وإدارة فرق العمل».

وأوضحت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أن عمليات التدريب تأتي ضمن فعاليات الدورة السابعة لملتقى «معارف» للتدريب والتطوير 2019، والتي مازالت تجوب إمارات الدولة، مستهدفة موظفي الوزارات والجهات الاتحادية.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ليلى عبيد السويدي، أن الملتقى، الذي تنظمه الهيئة ضمن مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، عقد 25 دورة وبرنامجاً تدريبياً مجانياً، قدمها أفضل مزودي خدمات التدريب على مستوى الدولة.

ولفتت إلى أن ملتقى «معارف» لهذا العام تميز عن الأعوام الأخرى بأن فعالياته تمتد على مدار أربعة أشهر، وتجوب كل إمارات الدولة؛ لإفادة أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، مشيرةً إلى أن التوجه الجديد لملتقى «معارف» السنوي يعد أحد مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي أوصت بتعميم عدد من مبادرات الموارد البشرية الاتحادية على مستوى الدولة، وتوسيع رقعة الاستفادة منها، مثل مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية، ونادي الموارد البشرية، وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات».

وشددت على أهمية تدريب وتأهيل وتمكين الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، الأمر الذي من شأنه أن يمكنهم من تحقيق رؤى وخطط حكومة دولة الإمارات، التي قطعت شوطاً كبيراً على صعيد إعداد وتأهيل مواردها البشرية الحكومية، وتعزيز الخبرات والمعارف والمهارات النوعية التي تمتلكها، لاسيما المهارات والمعارف التقنية والتكنولوجية.

ولفتت إلى أن الدولة سباقة في تبني واستحداث وسائل وأساليب تدريب مبتكرة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، التي تشهدها سوق العمل الحالية والمستقبلية.

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وذكرت السويدي أن ملتقى «معارف» السنوي للتدريب والتطوير، يشكل فرصة مثالية لاستعراض أحدث حلول تدريب وتطوير الموارد البشرية، مبينةً أن الملتقى يدعم تطوير كفاءات ومهارات موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ويسهم في رفد المؤسسات الحكومية برأسمال بشري مؤهل وقادر على تحقيق رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية.

من جانبها، أوضحت مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، لولوة المرزوقي، أن ملتقى «معارف» استهل فعالياته، في أغسطس الماضي، بعقد سلسلة دورات وبرامج تدريبية لموظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارة دبي، قائلةً: «تخلل الملتقى برامج ودورات تدريبية مجانية عامة ومتخصصة، يشرف عليها خبراء بمجالاتهم، منها: (الأمن الرقمي للموظفين، والتواصل الفعال وإدارة فرق العمل، وإدارة ضغوط المرأة العاملة، والمفاهيم الأساسية في إدارة الموارد البشرية، ومهارات إعداد الخطط التشغيلية، والمهارات القيادية لمديري الموارد البشرية، ومهارات قياس أثر العائد من التدريب)».

وأشارت إلى أن مبادرة «معارف»، التي أطلقتها الهيئة عام 2013، تعد الأولى من نوعها على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث تم إعداد قائمة بأفضل مزودي خدمات التدريب في دولة الإمارات، وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية، للاستفادة من برامجها التدريبية بأسعار تنافسية.

خلق شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

ذكرت مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، لولوة المرزوقي، أن مبادرة «معارف» تهدف إلى خلق شراكة قائمة على المسؤولية المجتمعية، والمنفعة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تدريب موثوق الجودة لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وتغطية الحاجة التدريبية، بما يتماشى ومتطلبات نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، وتحقيق الوفرة المالية من ميزانيات التدريب في الجهات الاتحادية، وبالتالي إفادة أكبر عدد ممكن من الموظفين.