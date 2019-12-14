منخفض جوي يؤثر في حالة الطقس من الأحد حتى الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بدءاً من غدٍ الأحد وحتى الخميس المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعمل على تكون السحب الركامية على شرق وشمال الدولة.

وتتحرك تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة، تبدأ غرباً وعلى البحر ثم تمتد على مناطق متفرقة، يتخللها سحب ركامية ممطرة، تتركز على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وعلى فترات متباعدة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.

وستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً على المناطق المكشوفة، كما تعمل على اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان .