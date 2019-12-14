خليفة بن طحنون ووزير الشؤون الداخلية الأسترالي يشهدان مراسم واحة الكرامة الأسبوعية

شهد معالي بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، اليوم السبت، يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي مراسم واحة الكرامة التي تقام كل يوم سبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بميدان الفخر في واحة الكرامة ويتخللها عرض سلام العلم وعزف الفرقة الموسيقية والخيالة .

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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