نورة الكعبي: عام الاستعداد للخمسين فرصة لجميع فرق العمل لاستعراض التجربة الإماراتية

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن عام الاستعداد للخمسين يمثل فرصة لجميع فرق العمل في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة ومختلف شرائح المجتمع لاستعرض التجربة الإماراتية على مدار الخمسين عاماً الماضية، ووضع الخطط والاستراتيجيات لمئوية الإمارات 2071 مستندين لإرث الآباء المؤسسين.

وأكدت معاليها في تصريح اليوم أن الإمارات حققت قفزات نوعية وإنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات محلياً ورسخت مكانتها على الصعيد العالمي، وتستدعي مسؤوليتنا في عام الاستعداد الخمسين توحيد الجهود لنروي قصتنا للعالم، ونضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

وقالت : تمثل قيم ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بوصلتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف قطاعاتنا التنموية، ليكون عام الاستعداد للخمسين محطة مفصلية في مسيرة الوطن، يبدع أبناؤه في صياغة المستقبل، ويحققون نتائج تفوق التوقعات.

وأكدت نورة الكعبي أن دولة الإمارات كانت دوماً سباقة في استشراف المستقبل، لتصبح نموذجاً عالمياً في الريادة، وقبلة لصنع المستقبل وايجاد حلول لتحديات العقود المقبلة لتعزيز مساهمة أبناء الوطن في مسيرة الحضارة الإنسانية.

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