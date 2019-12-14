محمد بن راشد: العام المقبل هو"عام الاستعداد للخمسين"

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سلسلة تغريدات على حساب سموه الرسمي في «تويتر» أعلن عبرها اليوم، أن العام القادم هو عام الاستعداد للخمسين وقال سموه: نريد تطوير .. خططنا ... مشاريعنا .. تفكيرنا .. قبل خمسين عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم .. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاماً القادمة للأجيال الجديدة.

وأضاف سموه في تغريدة أخرى "الإخوة والأخوات..تقترب الامارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى..نحتفي بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة..الاستعداد سيكون في 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا .. 2020 سيكون عام الاستعداد للخمسين ..".

وقال سموه: "في 2020 نريد أن نستعد لاطلاق قفزات في الاقتصاد..في التعليم..في البنية التحتية..في الصحة ..في الإعلام..في نقل قصة الامارات للعالم ..في 2020 نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد ..بروح الاتحاد ..بروح زايد .. بروح تعشق القمم ..بروح تعشق البناء .. معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقى.."

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وأكد سموه "في عام الاستعداد للخمسين نريد أن نعمل سوياً في كافة القطاعات..مواطنين ومقيمين ..لأننا متحدين نستطيع تغيير المعادلات..نستطيع رفع التوقعات..أجواء 2020 قبل يوبيلنا الذهبي في 2021.. نريدها كأجواء 1970 عندما كان الآباء المؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن".

وقال سموه "لقد شهدت العام 1970 عام تصميم الاتحاد .. وسأكون في 2020 مشرفاً على فريق تصميم الخمسين..ومعي لجنتين واحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية الخمسينية .. وأخرى تضم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة". ".

وختم سموه سلسلة تغريدات بقوله :"فريقنا واحد .. وروحنا واحدة .. ومستقبلنا واعد بإذن الله".