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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 14 ديسمبر 2019

ميناء زايد: 13 صورة لباعة سوق أبوظبي المخضرمين

أبو ظبي هي موطن لعدد من الأسواق، ولكن أحد أفضل وأنشط هذه الأسواق يقع في منطقة ميناء زايد.

هنا يمكن للعملاء العثور على عدد من المتاجر والأسواق ذات الطراز التقليدي، كل منها على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من بعضها البعض، تبيع مجموعة كبيرة من البضائع من الفواكه والخضروات إلى السجاد والأسماك.

زار مصور صحيفة ذا ناشيونال سوق الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ، حيث عمل بعض البائعين لعقود، ويستمر العملاء في التدفق إلى المكان سنة بعد سنة.

ولا تزال عمليات التطوير الرئيسية مستمرة، حيث تم تجديد ميناء أبوظبي التاريخي والأسواق التقليدية. وبدأ العمل هذا الصيف ومن المتوقع أن يستمر لبضع سنوات.

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وتم التخطيط لإعادة تطوير منطقة ميناء زايد الأوسع، بما في ذلك أسواقها التقليدية لسنوات، لكن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وافق على خطة تطوير جديدة ضخمة في فبراير من العام الماضي.

وتشمل الخطة إعادة التطوير مرسى جديد، ومركز ثقافي حول مركز الفنون، ومستودع، وإصلاح شامل للأسواق التقليدية.