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بالصور| أكثر من 1000 سيارة نادرة معروضة في مهرجان الخليج للسيارات بدبي
توافد عشاق السيارات من جميع أنحاء الإمارات إلى دبي فستيفال سيتي لحضور فعاليات مهرجان مهرجان الخليج للسيارات لعام 2019.
ويعد هذا المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي يعقد بين الخميس 12 ديسمبر والسبت 14 ديسمبر، أحد أكبر تجمعات السيارات في الشرق الأوسط، حيث نما بشكل مطرد منذ بدايته في عام 2014.
وهناك أكثر من 1000 سيارة معروضة في مهرجان هذا العام، بينما من المتوقع أن يحضر أكثر من 7000 زائر على مدار الأيام الثلاثة.
ويضم المهرجان بعضًا من أكثر السيارات الفريدة والدراجات من جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى إطلاق سيارات جديدة ونوادي سيارات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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