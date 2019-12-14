كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25؟

بدأ العد التنازلي لواحد من أكبر مهرجانات التسوق في العالم رسميًا، مع جدول زمني للأحداث التي تم الكشف عنها للنسخة 25 من مهرجان دبي للتسوق (DSF).

وسيفتتح المهرجان يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر ويستمر حتى يوم السبت 1 فبراير 2020، ويضم 38 يومًا مليئة بالعروض الفنية والتجارب الغامرة والتنشيطات التجارية المبتكرة والاحتفالات العائلية.

ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية تشارك في ما يقرب من 4000 منفذ، سيجد المتسوقون وصيادو الصفقات عروضًا تصل إلى 75 بالمائة في جميع أنحاء المدينة، وفقاً لصحيفة أريبيان بيزنس.

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والبيع بالتجزئة: “مع تطور دبي في السنوات الـ 25 الماضية، تطور أيضًا مهرجان دبي للتسوق، وبينما نكشف النقاب عن حدثنا DSF 2020، فإنه يسلط الضوء على أكبر إصدار للمهرجان حتى الآن. ”

وينطلق مهرجان دبي للتسوق في نسخته الخامسة والعشرين بحفل افتتاح في برج بارك، وسط مدينة دبي يضم سلسلة من الحفلات الموسيقية للمطربين الإماراتيين والعالميين، والعروض الثقافية والعائلية من الساعة 2 ظهراً إلى 11 مساءً من 26-27 ديسمبر.

وسيشارك النجوم من جميع أنحاء العالم في مهرجان دبي للتسوق، وسيستضيف استاد كوكا كولا في سيتي ووك الباكستاني رهط علي خان ونجمة البوب ​​البريطانية إيلي جولدينج بينما يستقبل مدرج مدينة دبي للإعلام الخارجي النجم المصري عمرو دياب.

وسيقدم أسطورة كرة القدم لمانشستر يونايتد وإنجلترا ريو فيرديناند مقابلة حية غير مكتوبة في فندق دبليو دبي – النخلة يوم 8 يناير، في حين أن أول حفل موسيقي لهولوغرام في المدينة سيظهر لأول مرة في مهرجان دبي للتسوق هذا العام، ويضم صورة ثلاثية الأبعاد لأم كلثوم مصحوبة بأوركسترا حية من 20 موسيقيًا على خشبة المسرح في مسرح أوبرا دبي الكبير.

وسيتم إطلاق Yalla DSF، وهي لعبة تفاعلية على الهاتف المحمول للتواصل مع الزوار والمقيمين، باللغات الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية.

وبالتعاون مع مجموعة Apparel Group كشريك حصري للبيع بالتجزئة، ستتيح اللعبة للاعبين فرصة الفوز بجوائز حصرية قابلة للاسترداد على الفور.

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وسيجتمع الفن والتكنولوجيا أيضًا لإنشاء تشكيلات إضاءة تفاعلية في برج بلازا في الفترة من 7 يناير إلى 1 فبراير 2020. وستجتمع الموسيقى والمرايا والأضواء الملونة لتوفر أكثر لحظات “instagrammable” في مهرجان فريد من نوعه.

وتعرض الألعاب النارية الأجواء المذهلة بالألوان والضوء كل ليلة على الشاطئ، السيف، لا مير، دبي فستيفال سيتي، خور دبي، ذا بوينت.

واحتفالاً بالطبعة الخامسة والعشرين، وبدعم من تطبيق الغذاء Zomato عبر الإنترنت، سيضم DSF أيضًا أكثر من 1000 مطعم يقدم خصومات تبدأ من 25 بالمائة.

وستبدأ DSF بعروض بيع حصرية لمدة 12 ساعة في مجمعات ماجد الفطيم، مما يمنح العملاء ما يصل إلى 90 بالمائة من الخصومات في مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر معيصم، ماي سيتي سنتر برشا و سيتي سنتر الشندغة.

الجديد في مهرجان دبي للتسوق هذا الإصدار والذي تم إنشاؤه تقديراً للعام الافتتاحي للمهرجان، ستظهر سلسلة من الأسواق المنبثقة في جميع أنحاء المدينة في Last Exit، والخوانيج، وشارع الرقة، و City Walk 2.

يحظى الإصدار 25 من مهرجان دبي للتسوق بدعم من الشركاء الإستراتيجيين بما في ذلك طيران الإمارات، إعمار مولز، ماجد الفطيم للعقارات، مراس، نخيل، ميركاتو، الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة دبي للأسواق الحرة، إينوك وإتصالات مع شركاء رئيسيين بما في ذلك رأس الخيمة بنك و جمبو للالكترونيات.